Chethrin Schulze (29) wagt die Suche nach der großen Liebe erneut im Fernsehen! Die ehemalige Love Island-Teilnehmerin möchte dem Konzept, den Richtigen im TV zu treffen, offenbar noch mal eine Chance geben: In der neuen Kuppelshow Mein Date, mein bester Freund & ich versucht sie mit der Hilfe ihres besten Freundes Patrick bald ihr Glück. Letzterer verriet jetzt in einem Interview mit Promiflash, wie genau er ihr in der Sendung eigentlich zur Seite stehen wird.

In dem neuen Dating-Format unterstützen schwule Männer ihre besten Freundinnen bei der Männersuche. Patrick stellte jetzt gegenüber Promiflash klar, dass Chethrin dabei eigentlich gar keine Hilfe brauche. "Aber ich beobachte die Männer für sie", erklärte er. "Ich bin gespannt, wie ehrlich es die Männer mit ihr meinen, wenn sie mal nicht im Raum ist oder ob sie nur auf Fame aus sind", erzählte er. Außerdem deutete er an, wie weit er in der Sendung sogar gehen würde: "Im dümmsten Fall knüpfe mir mal den ein oder anderen vor, wenn es sein muss oder ich ein schlechtes Gefühl habe", verdeutlichte er.

Dass er und Chethrin sich dabei vielleicht auch in die Haare kriegen könnten, scheint ihm wohl keine Sorgen zu bereiten: "Chethrin weiß, dass ich immer ehrlich zu ihr bin. Sie macht sich danach ihre eigenen Gedanken darüber, dann zicken wir beide zwei Minuten und alles ist wieder gut", erklärte Patrick. Streiten werden sich die beiden seiner Ansicht nach definitiv nicht – schließlich können sie wohl immer erwachsen über alles reden.

"Mein Date, mein bester Freund & ich" – ab 5. Juli 2021 immer montags um 20:15 Uhr auf Sat.1.

