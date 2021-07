Aleksandra Bechtel wagt sich an neue Aufgaben! TV-Erfahrung bringt die Blondine bereits genug mit. Nach ihren Anfängen bei Viva war Aleksandra in zahlreichen Fernsehshows als Moderatorin im Einsatz – darunter Big Brother oder auch "Die neue Hitparade". Anfang 2019 wagte sich die zweifache Mutter sogar bei Dancing on Ice auf die Eisfläche. Nun hat Aleksandra aber offenbar wieder Lust auf neue Herausforderungen: Bei RTL wird sie schon bald als VIP-Expertin zu sehen sein!

In ihrer neuen Funktion wird die 48-Jährige sogar gleich in zwei Shows an den Start gehen, wie RTL verkündete. Bei "Guten Morgen Deutschland" und "Punkt 12" wird sie ab dem 5. Juli über die Welt der Stars und Sternchen berichten. Damit soll die TV-Bekanntheit künftig Society-Expertin Stephanie Brungs (32) tatkräftig unterstützen. Auf die Zusammenarbeit freut sich Aleksandra schon jetzt."Mich reizt es sehr, die Welt der Stars einmal von der anderen Seite zu beleuchten", versicherte die Wahlkölnerin.

Der Sender blickt ebenfalls euphorisch auf das neue Engagement. Mit Aleksandra haben die RTL-Magazine nicht nur eine erfahrene, sondern ebenso sympathische Moderatorin gewinnen können. "Sie besticht durch ihre herzliche und gewinnende Art und ist mit vielen Prominenten bestens vertraut", gab sich Chefredakteur Martin Gradl überzeugt.

Aleksandra Bachtel bei "Dancing on Ice" 2019

Stephanie Brungs bei der Berlin Fashion Week

Aleksandra Bechtel beim Bambi 2013 in Berlin

