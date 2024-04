Das sagen alte Kollegen zu Stefan Raabs möglichem Comeback

Seit Stefan Raab (57) vor wenigen Tagen sein Comeback angeteasert hat, sind nicht nur die Fans ganz aus dem Häuschen. Auch zahlreiche Prominente beschäftigen sich mit einer möglichen Rückkehr des Entertainers. Stefans ehemalige VIVA-Kollegin Aleksandra Bechtel (51) erzählt im Bild-Interview: "Ich fände ein Comeback großartig und würde mich auf jeden Fall freuen, Stefan wieder im Fernsehen zu sehen." Auch Oliver Pocher (46), der den Moderator seit vielen Jahren kennt, hofft auf seine Rückkehr: "Ich wünsche ihm beruflich viel Glück und alles Gute. Dann wird er jetzt das dritte Mal von Regina Halmich (47) verkloppt. Ich hoffe, dass Raab danach eine neue Sendung macht."

Der 57-Jährige erklärte in einem Instagram-Video, dass er am 14. September gegen Regina Halmich in den Ring steigen wolle. Die Boxerin nahm die Herausforderung bereits an: "Zuerst die schlechte Nachricht: Stefan kommt zurück, wenn ich gegen ihn kämpfe. Und jetzt kommt die gute Nachricht: Ich habe am 14. September noch nichts Besseres vor. Wir haben einen Kampf. Herausforderung angenommen."

Stefan und Regina werden im PSD-Bank-Dome in Düsseldorf vor rund 15.000 Zuschauern gegeneinander antreten. Die Tickets zum Final Fight waren innerhalb weniger Minuten restlos ausverkauft. Es ist das dritte Mal, dass der Showmaster und die Sportlerin gegeneinander kämpfen. 2001 und 2007 lieferten sie sich die ersten Kämpfe, bei denen Regina Stefan sogar die Nase gebrochen hatte.

Getty Images Oliver Pocher, Sonya Kraus und Stefan Raab

Getty Images Stefan Raab, Showmaster

