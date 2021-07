Ein ehrliches Geständnis von Aleksandra Bechtel (48)! Als die ehemalige Dancing on Ice-Teilnehmerin sieben Jahre alt war, erkranke ihr Vater nach einem verschleppten Virus am Herzmuskel. Vier Jahre lang musste die damals noch sehr junge Fernsehmoderatorin zusehen, wie ihr Vater immer schwächer wurde und schließlich verstarb. Erst Jahre später merkte sie die Auswirkungen dieses Verlusts. Jetzt verriet die zweifache Mutter, dass sie nach seinem Tod unter psychischen Problemen gelitten hat.

In einem Interview mit Bunte sprach die sonst so fröhliche Blondine über die schwere Krankheit ihres Vaters und offenbarte, dass sie erst viele Jahre nach seinem Ableben unter Panikattacken gelitten hatte. "Wirklich hoch kam die Trauer erst mit 25, als ich für Viva um die Welt fliegen durfte und plötzlich Panikattacken bekam", erklärte Aleksandra und fuhr damit fort, dass sie jedes Mal glaubte, einen Herzinfarkt zu kriegen. "Damals sprach ja noch niemand offen über Burn-out oder Depressionen. Ich rief dann irgendeine Therapeutin an. [...] Sie hat mir damals das Leben gerettet, indem sie mir erklärte, wie meine verletzte Psyche sich auf meinen Körper auswirkt", beteuerte die 48-Jährige.

In ihrer Jugend hätten ihr vor allem ihre Mutter und ihr großer Bruder über den Verlust ihres Vaters hinweggeholfen und sie seien als Familie sehr eng zusammengewachsen. Dennoch hätte Aleks den Tod ihres Vaters nicht recht begreifen können. "Ich habe auch in der Schule erzählt, mein Papa sei gar nicht tot, sondern wohne jetzt in Australien. [...] Die Wahrheit habe ich verdrängt", erzählte sie weiter.

Anzeige

Instagram / aleksandrabechtel Aleksandra Bechtel im Juli 2021

Anzeige

Instagram / aleksandrabechtel Aleksandra Bechtel im Mai 2021

Anzeige

Instagram / aleksandrabechtel Aleksandra Bechtel im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de