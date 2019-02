Die Finalisten für Dancing on Ice stehen fest! Am Sonntag lieferten sich unerwarteterweise nur vier statt fünf Promi-Kandidaten einen heißen Kampf auf dem Eis: Da Timur Bartels (23) aus familiären Gründen seine Teilnahme abbrechen musste, liefen Sarah Lombardi (26), Sarina Nowak (25), John Kelly (51) und Aleksandra Bechtel als einzige Stars über die Fläche. Für Aleksandra reichte alle Anstrengung am Ende aber leider nicht, um ins Finale zu kommen – sie ist raus!

Nachdem die Fernsehmoderatorin und Konkurrentin Sarina in den Skate-Off mussten, stand die Entscheidung der Jury fest: Für die 46-Jährige ist die Reise nach ihrer überraschenden Rückkehr nun zum zweiten Mal vorbei. "Ihr habt beide noch mal ein prima Skate-Off gezeigt", hatte Jurorin Katharina Witt (53) beide Kandidatinnen noch einmal gelobt, bevor sie das Curvy-Model als Finalistin enthüllte.

Dabei hatte Aleksandra mit ihrer ersten Performance noch für eine echte Überraschung gesorgt. Ihr rockiger Auftritt zu "Paradise City" – inklusive Handstand auf dem Schlittschuh ihres Partners Matti Landgraf – holte ordentlich Punkte und Lob bei der Jury, deren Begeisterung sich zuvor in Grenzen hielt. "Das aus dir eine Final-Kandidatin wird, das hätte ich nie gedacht. Das war wirklich spitze, Gratulation", hatte Punktrichter Daniel Weiss (50) geurteilt.

P.Hoffmann/WENN.com Sarina Nowak und David Vincour im Halbfinale von "Dancing on Ice"

WENN "Dancing on Ice"-Kandidatin Aleksandra Bechtel und Eiskunstläufer Matti Landgraf

WENN Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf bei "Dancing on Ice"

