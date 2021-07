Macht Katharina Eisenblut jetzt ernst oder nicht? Das DSDS-Sternchen ist gerade in der Sendung Die Alm zu sehen und muss sich dort nicht nur gesunder Ernährung aussetzen, sondern auch den anderen Mitstreitern. Besonders mit Bachelorette-Boy Ioannis Amanatidis (31) geriet die Musikerin schon in der ersten Folge aneinander und verkündet nach dem Streit: Sie will die Show verlassen. Zieht Katharina ihre Entscheidung wirklich durch?

Schon bei DSDS war die 27-Jährige für ihr schwankendes Gemüt bekannt, denn auch dort wollte sie immer wieder aussteigen. Und tatsächlich schmeißt Katharina bei "Die Alm" nicht hin. Doch warum plötzlich der Sinneswandel? "Ich habe mir Gedanken gemacht. Ich reagiere zu emotional, ich habe einen emotionalen Ausbruch gehabt", versucht sich Katharina in der neuen Episode zu erklären.

Während einige der anderen Teilnehmer wie beispielsweise Hollywood Matze alias Matthias Schneider nicht wissen, ob ihr Verhalten echt oder geschauspielert sei, rechtfertigt sich die Sängerin für ihre Meinungsänderung: "Ich habe geruht, ich habe mir Gedanken gemacht, ich wollte wirklich nach Hause. Das war kein Spaß." Sie wisse, dass sie sich manche Dinge einfach zu sehr zu Herzen nehme und wolle ihrem Kontrahenten Ioannis zukünftig eigentlich aus dem Weg gehen. Bei einer gemeinsamen Koch-Session vertrugen sich die beiden Streithähne jedoch.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut lacht neben Kühen

ProSieben Katharina, Ioannis und der Almöhi im Stall

ProSieben / Benjamin Kis Ioannis Amanatidis bei "Die Alm"

