Der 1. Juli hat im Hause Spencer eine ganz große Bedeutung: Es ist der Geburtstag von Diana Spencer, besser bekannt als Prinzessin Diana (✝36). Sie wäre heute 60 Jahre alt geworden, doch starb leider bereits im August 1997 nach einem tragischen Autounfall. Anlässlich ihres heutigen Ehrentags wird in London eine Statue von ihr enthüllt. Ihr Bruder Charles Spencer (57) gedenkt seiner geliebten Schwester heute auf andere Weise: Er veröffentlichte nun ein bisher ungesehenes und privates Foto von Lady Di.

Es ist ein Schwarz-Weiß-Schnappschuss von Diana als Kind, das ihr Bruder nun auf dem Instagram-Kanal von Althorp House teilt – einem Anwesen, das seit 1508 im Besitz der Familie Spencer ist. Zurzeit ist es auch der Wohnsitz von Charles. In der Bildunterschrift blickt er auf den Tag zurück, an dem seine Schwester das Licht der Welt erblickte: "Der 1. Juli 1961 war ein außergewöhnlich heißer englischer Sommertag [...]. Sie wurde im Park House auf dem Sandringham Landsitz der Queen in Norfolk geboren."

Der 57-Jährige erklärt weiter, dass das Gebäude, das hinter der jungen Diana zu sehen ist, das besagte Park House ist. Außerdem verrät er, von wem die Mutter von Harry (36) und William (39) damals abgelichtet wurde: "Dieses Familienfoto wurde von Dianas Vater John, dem 8. Earl Spencer, aufgenommen."

Getty Images Charles Earl Spencer, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles während Dianas Beerdigung

Getty Images Charles Spencer im Dezember 2015

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

