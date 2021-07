Halil Taskiran hat sein Glück außerhalb von Ex on the Beach gefunden. Gerade erst war der Stuttgarter in der Kuppelshow zu sehen, in der die Kandidaten und Kandidatinnen auf ihre einstigen Verflossenen treffen. Halil traf dort auf seine Ex Chrissi, mit der er sich wieder angenähert hatte und auch im Bett landete, doch letztendlich gingen die beiden nicht gerade im Guten auseinander. Jetzt hat Halil eine neue Partnerin!

Diese süße Liebesnews verkündete er auf seinem Instagram-Profil. Auf seinem Account postete er einen kurzen Clip, in dem er einer unbekannten Beauty einen Kuss auf die Wange gibt. Laut der Verlinkung lautet der Name seiner neuen Flamme Anita. "Mein Ein und Alles", schrieb Halil zu dem Beitrag und drückte seine Gefühle mit einem roten Herz-Emoji aus. In seiner Story teilte er außerdem ein weiteres Pärchenbild mit den Worten "Ich liebe dich, Baby".

Über das Glück des Bartträgers freuen sich auch seine Show-Kollegen total. "Glückwunsch, Bro", kommentierte beispielsweise Eric Sindermann (32). Tara Tabitha (28) und Celina Pop hinterließen in der Kommentarspalte einige Herzen. "Bro läuft bei dir oder was? Die war aber nicht in der Villa", merkte Till Adam ganz richtig an.

Instagram / h4lil_34 Halil Taskiran und seine Freundin

TVNOW Chrissi und Halil bei "Ex on the Beach"

TVNow "Ex on the Beach"-Teilnehmer Halil Taskiran

