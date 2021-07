Liebesglück bei Halil Taskiran! Bei Ex on the Beach versuchte er vergeblich seine Ex-Affäre Chrissi Mkd zurückzugewinnen. Nach seinem Rauswurf durch die Brünette und seinem ungehobelten Spuck-Abgang dauerte es aber nicht lange, bis der Baden-Württemberger außerhalb der Reality-TV-Welt doch seine Liebe fand: Vor wenigen Tagen präsentierte er stolz seine neue Flamme im Netz. Promiflash verrät er nun, wie er seine Liebste Anita kennenlernte.

Der "Ex on the Beach"-Kandidat hat die Bekanntschaft mit seiner neuen Freundin – wie heutzutage nicht unüblich – im Netz gemacht: "Ich habe meine Freundin durch Instagram kennengelernt", erzählt er im Promiflash-Interview. Die beiden planen auch schon ihre gemeinsame Zukunft miteinander, wollen es aber trotzdem erst mal langsam angehen.

Der Stuttgarter ist sich sicher, dass Anita die Richtige für ihn ist. Zum einen sei sie eine Person, die an eine gemeinsame Zukunft als Paar und die Familienplanung denke. Zum anderen bedeuten der Beauty innere Werte mehr als Äußerlichkeiten: "Sie ist keine Frau, der Materielles wichtig ist oder Fame. Sie ist sehr glücklich mit dem, was sie hat und das alles mag ich extrem an ihr", schwärmt Halil von seiner Freundin.

