Halil Taskiran konnte seine Liebste trotzdem überzeugen! Bei Ex on the Beach traf der Böblinger auf seine Ex-Flamme Chrissi Mkd. Obwohl er fest davon überzeugt war, dass sich zwischen ihnen etwas Ernstes entwickeln könnte, endete ihre kurze Comeback-Liaison im absoluten Drama: Halil spuckte seiner früheren Geliebten sogar vor die Füße. Nach der Show hat er seine große Liebe aber doch noch gefunden: in seiner Freundin Anita. Allerdings verriet der TV-Star jetzt gegenüber Promiflash: Seine Partnerin war von seinem Auftritt nicht angetan.

"Sie hat meinen Auftritt bei EOTB gesehen und ist nicht positiv überzeugt davon", erklärte der 22-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Ob sie weniger gut auf sein Techtelmechtel mit Chrissi oder auf den Wutausbruch nach der Abfuhr zu sprechen war, ließ Halil zwar offen – betonte aber, dass auch er selbst mit gemischten Gefühlen auf die Zeit zurückblickt. "Ich habe da jetzt kein positives oder negatives Fazit – ich habe meine Erfahrung gemacht und es war eine schöne Zeit", erklärte er. Obwohl er ein paar Aktionen tatsächlich bereut, sieht er das Ganze gelassen: "Man kann es leider nicht ändern."

Trotz der Showteilnahme sind der Bartträger und seine Liebste inzwischen ein Herz und eine Seele. Zu einem ersten Pärchenvideo auf Instagram schrieb er: "Mein Ein und Alles." In dem Boomerangclip drückte er seiner Auserwählten einen sanften Kuss auf die Wange.

TVNOW Chrissi und Halil bei "Ex on the Beach"

Instagram / h4lil_34 Halil Taskiran und seine Freundin

Instagram / h4lil_34 Halil Taskiran und seine Freundin

