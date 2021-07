Julien Bams (32) Training hat sich offenbar gelohnt! Vor über einem Jahr beschloss der YouTuber, sportlicher werden zu wollen und regelmäßig Fitnessübungen zu machen. Doch das gestaltete sich zunächst schwerer als gedacht – immerhin hatte Julien auch ziemlich viel beruflich zu tun und daher wenig Zeit für Sport. Bis vor wenigen Monaten steckte er in den Dreharbeiten seiner eigenen Netflix-Serie. Seitdem scheint sich aber einiges getan zu haben: Julien hat inzwischen richtige Muckis bekommen!

In seiner Instagram-Story teilte der 32-Jährige ein Foto, auf dem er seinen nackten Oberkörper zeigt – und der ist mittlerweile ziemlich durchtrainiert: Am Bauch hat Julien sogar den Ansatz eines Sixpacks. "Es kommt, Bruder", kommentierte der gebürtige Aachener die Aufnahmen – scheint so, als sei er noch nicht zu hundert Prozent zufrieden mit dem Ergebnis seines Trainings.

Vor seiner YouTube-Zeit hat Julien regelmäßig Breakdance gemacht und an fünf Tagen in der Woche trainiert. Dass er das Tanzen nach und nach immer weniger verfolgt hat, machte ihn zwischenzeitlich ziemlich traurig. 2019 postete er: "Ich werde wohl nie mehr so viele Airflares und Saltos ziehen wie früher, ich werde wohl nie mehr so leicht und schnell sein wie früher, aber ich weiß, dass ich immer mein Bestes geben werde."

Julien Bam, YouTube-Star

Julien Bam im Oktober 2018

YouTube-Star Julien Bam

