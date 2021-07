Es ist eines der großen Highlights des Tennisjahres! Auf dem heiligen Rasen in London werden zurzeit die Wimbledon Championships ausgetragen. Mit dabei ist fast die gesamte Weltspitze des Rückschlagsports. Doch auch die Zuschauertribünen haben es traditionell in sich. Kürzlich wurde Ex-Profi Boris Becker (53) mit seiner neuen Freundin gesichtet. Heute folgte royaler Besuch: Herzogin Kate (39) erschien am Freitag in der königlichen Box!

Die tennisbegeisterte Frau von Prinz William (39) nahm auf dem Turniergelände in der Royal Box Platz. In einer traumhaften Kombination aus einem wallenden blauen Rock mit weißen Punkten, weißem Shirt und dunkelblauem Blazer präsentierte Kate sich topgestylt. Der hohe Besuch kommt gerade recht zu einem britischen Highlight: Denn der schottische Weltklassespieler Andy Murray (34) tritt zum ersten Mal seit 2017 wieder in Wimbledon an. Heute Nachmittag steht sein Drittrundenmatch gegen Dennis Shapovalov an.

Für Kates Mann William war gestern ein wichtiger Tag: Seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36) wäre an dem Tag nämlich 60 Jahre alt geworden! Zu ihren Ehren enthüllte die Nummer zwei der britischen Thronfolge gemeinsam mit seinem Bruder Harry (36) im Sunken Garden neben dem Kensington Palace eine Statue.

Anzeige

Getty Images Sally Bolton und Herzogin Kate bei den Wimbledon Championships 2021

Anzeige

Getty Images Andy Murray 2021 bei seinem Wimbledon Match gegen Oscar Otte

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Enthüllung der Diana-Statue

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de