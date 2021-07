Die Princess Charming-Kandidatin Elsa erklärt ihre Zurückhaltung beim Sex-Talk! Die attraktive Berlinerin kämpft in der Datingshow um das Herz der Protagonistin Irina Schlauch. Bei verschiedenen Rendezvous hat sie die Möglichkeit, die Kölnerin näher kennenzulernen. Beim letzten Gruppendate kamen ziemlich intime Themen auf den Tisch, etwa ihre sexuellen Vorlieben. Dabei wirkte Elsa etwas schüchtern – warum, das erklärte sie nun Promiflash!

Sie habe gar nicht so viel von Irinas Vorlieben wissen wollen. "Denn ich finde lieber selbst heraus, was die Frau mir gegenüber mag. Deswegen habe ich mich etwas zurückgehalten", verriet Elsa im Promiflash-Interview. Außerdem sei ihr der Sex-Talk unangenehm gewesen, weil es für sie schon etwas ziemlich Privates sei. Besonders, weil sie großes Interesse an der Princess habe.

"Wenn man eine Person gut findet und man noch keinen Sex miteinander hatte und so offen darüber spricht, ist es was sehr Intimes – meiner Meinung nach", erzählte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Nähergekommen sind sich die Studentin und Irina aber bereits – und das auch schon einige Male.

TVNOW Kati, Wiki, Gea, Princess Irina, Bine und Elsa bei "Princess Charming"

Instagram / elsalouise.w Elsa, "Princess Charming"-Kandidatin

TVNOW / René Lohse "Princess Charming"-Kandidatin Elsa Louise

