Noch Single? Das treibt "Princess Charming"-Nina heute!

Was treibt Nina Burkhardt nach all der Zeit? In der vergangenen Staffel von Princess Charming suchte Madleen Matthias (23) unter einigen Ladys ihre Traumfrau. Elsa Louise und Nina schafften es ins große Finale. Am Ende entschied sich Madleen für Elsa – sie gewann ihr Herz und durfte ihre Kette als Einzige behalten. Um die Zweitplatzierte wurde es nach dem Finale ruhig. Nun traf Promiflash Nina, die ein kleines Update aus ihrem Leben gab!

Nina buhlte um Madleens Herz. Promiflash wollte von der Beauty wissen, was sich danach für sie veränderte? "Man erkennt mich vor allem im queeren Raum, aber ansonsten hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Also für mich war es eine unglaublich positive, tolle Erfahrung. Ich habe so viel über mich gelernt und Menschen kennengelernt", erklärt die Podcasterin. Die Kuppelshow habe sie zudem inspiriert. Auch in ihrem Datingleben? "Mal hat man Dates, mal nicht. Ganz normal, also ich glaube, so wie alle Singles das handhaben", verrät Nina weiter.

Nach "Princess Charming" lernten sich Madleen und Elsa weiter kennen – jedoch ohne Happy End. "Es hat vorne und hinten nicht gepasst", erklärte Elsa nur wenige Wochen nach dem Finale des Datingformates auf YouTube. Sie hätten schnell gemerkt, dass sie einfach zu unterschiedliche Vorstellungen haben.

Anzeige

Princess Charming, RTL+ Madleen Matthias und Nina beim Einzeldate

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Nina von "Princess Charming" 2023

Anzeige

Princess Charming, RTL+ Elsa und Madleen bei "Princess Charming"

Anzeige

Glaubt ihr, dass Nina irgendwann noch mal an einer Datingshow teilnehmen wird? Klar, warum auch nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de