"Princess Charming"-Liebe: Aleyna und Desi turteln im Netz!

Bei ihnen hat es wohl so richtig gefunkt! In der Datingshow Princess Charming kämpfen die Kandidatinnen eigentlich um das Herz der Protagonistin – dieses Jahr Madleen Matthias (23). Doch auch untereinander waren romantische Vibes vorhanden. So knutschten Aleyna Lolani und Desi Luila schon während der Dreharbeiten. Letztere verließ daraufhin wegen des Gefühlschaos' freiwillig die Show. Außerhalb des TV-Formats wurden sie dann ein Paar – und wirken total happy!

Die Contentcreatorin teilte auf ihrem Instagram-Profil gleich mehrere Schnappschüsse mit ihrer Freundin. Aleyna hält dabei liebevoll das Gesicht von Desi. Auf einem lächeln beide total happy, auf einem anderen küsst die Kölnerin ihre Liebste. Bei den Fans kommen die Aufnahmen sehr gut an. "Ich shippe euch! Ich hoffe, ihr heiratet und adoptiert ganz viele Babys", zeigt sich vor allem eine Userin ziemlich euphorisch.

Auf TikTok turteln die beiden aber schon länger: Knutschvideos oder gemeinsame, heiße Tanzclips inklusive. Für viele Fans gelten Desi und Aleyna daher als die Sieger von "Princess Charming". Denn die eigentliche Princess nahm nur eine Liebespleite mit nach Hause. Aus ihr und ihrer Gewinnerin Elsa Louise ist nichts Ernstes geworden.

Desi, "Princess Charming"-Kandidatin 2023

Aleyna und Desi von "Princess Charming"

Elsa und Madleen bei "Princess Charming"

