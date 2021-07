Bridget Regan (39) bittet ihre Fans um Mithilfe. Die Schauspielerin wurde durch Serien wie "Legend of the Seeker" oder Jane the Virgin berühmt. Auf Instagram folgen ihr inzwischen fast 250.000 Fans. Diese große Reichweite nutzt der TV-Star nun, um Gutes zu tun. Ihr früheres Stunt-Double Dayna Grant ist dringend auf eine Hirn-OP angewiesen – und Bridget ruft im Netz nun zu Spenden auf!

Bei einem Drehunfall hatte sich Dayna verletzt. Im Krankenhaus wurden bei der Neuseeländerin dann ein Hirnaneurysma und Verletzungen an der Wirbelsäule festgestellt. Die dreifache Mutter muss so schnell wie möglich operiert werden. Da ihre Versicherung nicht zahlt, muss Dayna die dafür notwendigen 60.000 neuseeländischen Dollar, umgerechnet etwa 35.000 Euro, selbst berappen. Um das Geld möglichst schnell zusammen zu bekommen, hat Dayna eine Crowdfundingseite ins Leben gerufen. Auf Instagram macht nun auch ihre ehemalige Kollegin Bridget darauf aufmerksam. Sie teilte ein gemeinsames Foto mit Dayna vom "Legend of the Seeker"-Set. Dazu schrieb sie: "Ich liebe dich Dayna und wünsche dir all die Liebe dieser Welt." Außerdem teilte sie einen Link zu der Crowdfunding-Website und forderte ihre Follower auf, auch etwas zu spenden. Auch andere von Daynas früheren Weggefährten, wie zum Beispiel der "Xena"-Star Lucy Lawless (53), haben schon auf den Spendenaufruf aufmerksam gemacht.

Inzwischen wurde das Spendenziel von 60.000 Dollar weit überschritten. Die dringend benötigte OP kann also bald stattfinden. Auf Twitter bedankte sich Dayna zu Tränen gerührt bei allen, die gespendet haben. Das restliche Geld soll für die anschließende Physiotherapie genutzt werden.

