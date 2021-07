Maria Bell rechnet mit ihren Ex-Freunden ab! Die TV-Bekanntheit machte sich in der Vergangenheit vor allem als Verführerin bei Temptation Island V.I.P. einen Namen. Darin flirtete sie etwa mit dem Muskelmann Calvin Kleinen (28) oder gab dem Teilnehmer Julian Evangelos (29) sogar einen Lapdance. Doch nun ist damit wohl Schluss: Maria möchte in der Datingshow Mein Date, mein bester Freund & ich nun endlich den Richtigen finden. Denn mit den falschen Männern habe sie schon genug schlechte Erfahrungen gemacht. Das verriet sie jetzt jedenfalls in einem Promiflash-Interview.

Im Vorfeld der neuen Kuppelshow, in der schwule Männer ihren besten Freundinnen bei der Männersuche helfen, plauderte Maria nun offen über ihr Privatleben. Sie verriet dabei, in der Vergangenheit teils unschöne Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht zu haben. "Besonders in meinen jungen Jahren war ich in Beziehungen, in denen ich sehr unterdrückt wurde und in denen ich nicht sein konnte, wer ich eigentlich bin", offenbarte sie. "Bis ich die Stärke hatte, das selbst zu erkennen, brauchte ich Zeit", fuhr sie außerdem fort. Nach diesen Beziehungen habe sie Zeit alleine gebraucht und sich schließlich selbst gefunden.

Damit sie nicht noch einmal an solche Männer gerät, wird ihr Kumpel Steven ihr in dem neuen Datingformat nun zur Seite stehen. Darin sollen die Zuschauer Maria laut eigener Aussage noch einmal von einer neuen Seite kennenlernen.

Instagram / maria.bigbrother2020 Maria Bell in Barcelona

SAT.1/Richard Hübner "Mein Date, mein bester Freund & ich"-Kandidaten Maria Bell und Steven

Instagram / maria.bigbrother2020 Maria Bell, Ex-"Big Brother"-Kandidatin

