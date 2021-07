Wäre in der Dokumentation noch viel mehr ans Licht gekommen? Das Verhältnis zwischen Prinz William (39) und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry (36) soll überaus angespannt sein. Insbesondere nach Harrys royalem Exit und dem Skandalinterview mit Oprah Winfrey (67) gibt es enormen Klärungsbedarf. In der britischen Doku "Harry and William: What Went Wrong?", also zu deutsch: "Harry und William – Was lief schief?" wird die zerrüttete Beziehung genauer unter die Lupe genommen. Allerdings soll der Palast auf eine Zensur bestanden haben.

Wie mehrere britische Medien berichten, soll der Palast noch kurz vor der Ausstrahlung der Doku am Sonntagabend einige Änderungen daran gefordert haben. Laut Daily Mail sei im Vorfeld durchgesickert, dass auch Harrys mentale Gesundheit infrage gestellt werden würde. Genau diese Thematik soll den Verantwortlichen im royalen Umfeld übel aufgestoßen sein. Die Produzenten seien wegen "einer Anzahl von Details" kontaktiert worden, und die Vorwürfe des Royalty-Experten Omid Scobie hinsichtlich des Gesundheitszustandes des 36-Jährigen seien als "diffamierend" und "unwahr" bezeichnet worden.

Obwohl die Doku ausführlich das schlechte Verhältnis der beiden Brüder in den Vordergrund stellt, sind sich einige Experten mittlerweile sicher, dass Harry und William auf einem guten Weg zur Versöhnung sind. "Ich habe das Gefühl, dass zwischen den beiden langsam Frieden einkehrt", betonte Stewart Pearce, der Autor des Buches "Diana – The Voice of Change" gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2021

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei einem Event in London im April 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de