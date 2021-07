Wird Mirja du Mont (45) jetzt echt ein Soap-Star? Aktuell ist die Ex-Frau von dem Schauspieler Sky du Mont (74) bei Die Alm im TV zu sehen. Wenn ihre prominenten Mitstreiter sie nicht vorher rauswählen, wird sie noch bis Ende Juli in dem Trash-Format mitwirken. Auch danach möchte das Model dem Fernsehen angeblich treu bleiben. Sie soll eine Hauptrolle bei Unter uns an Land gezogen haben!

Das will die Bild am Sonntag aus Produktionskreisen erfahren haben. Demnach wird die 45-Jährige bereits ab August eine Hauptrolle in der beliebten RTL-Serie übernehmen. Nach wochenlangen Castings soll der Sender sich in der vergangenen Woche für Mirja entschieden haben. Im Herbst soll die erste Folge mit der Blondine dann ausgestrahlt werden. Nähere Informationen zu ihrer Rolle nannte die Zeitung nicht.

Ein Newcomer in der Schauspielbranche wäre Mirja nicht. 2006 ergatterte sie als Rotkäppchen in dem Streifen "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug" ihre erste Filmrolle. Außerdem hatte die Hamburgerin 2012 zwei Gastauftritte in der Telenovela Anna und die Liebe.

ProSieben/Benjamin Kis Mirja du Mont bei "Die Alm"

Instagram/mirja_du_mont Mirja du Mont, September 2019

Getty Images Mirja du Mont, August 2016

