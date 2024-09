Mirja du Mont wurde im Einkaufszentrum von Frau angegriffen

Mirja du Mont (48) hatte ein unschönes Erlebnis in einem Einkaufszentrum. In einer Instagram-Story berichtet die Schauspielerin, dass sie von einer fremden Frau grundlos angegriffen wurde. Mirja schildert, wie sie unschlüssig war, ob sie rechts oder links an der Frau vorbeigehen sollte und ihr schließlich zulächelte. Plötzlich und ohne Vorwarnung rammte die Unbekannte ihr den Ellenbogen in die Brust. "Das hat so wehgetan", klagt die Ex-Frau von Sky du Mont (77).

Sichtlich fassungslos und wütend erzählt Mirja weiter, dass sie die Angreiferin zur Rede gestellt habe. Diese entgegnete streitlustig, dass Mirja sie einfach umgerannt habe, und beschimpfte sie obendrein als "blöde Kuh". "Was gibt es auch für bescheuerte Menschen, die immer ihren Frust an anderen auslassen müssen?", macht die "7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug"-Darstellerin ihrem Ärger Luft. Der unfreundlichen Frau gibt sie noch einen weisen Rat mit auf den Weg: "Lächle doch einfach und dann ist doch gut, die Sache."

Die 48-Jährige teilt jedoch auch positive Erlebnisse mit ihrer Online-Community: Anfang September freute sie sich über die beruflichen Erfolge ihrer Tochter Tara du Mont. Diese ist nun nämlich als TV-Redakteurin unterwegs. "Wenn deine Tochter ihren ersten Beitrag für 'Taff' gemacht hat", schrieb sie unter einen Screenshot, der einen Fernsehbeitrag der jungen Erwachsenen zeigte.

Getty Images Mirja du Mont, Schauspielerin

Mirja du Mont und Tochter Tara

