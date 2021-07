Endlich beantwortet Evanthia Benetatou (29) diese wichtige Frage! Während ihrer Schwangerschaft hatten sich die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin und ihr Verlobter Chris Broy getrennt. Nach dem Liebes-Aus machte sie immer wieder im Netz klar, wie enttäuscht sie von dem Reality-TV-Star ist. Vor wenigen Tagen, am 26. Juni, durfte die Influencerin ihren Sohn George Angelos auf der Welt begrüßen – und teilte jetzt auch endlich einen ausführlichen Geburtsbericht im Netz. Dabei verriet Eva auch, dass Chris im Kreißsaal nicht dabei war!

In ihrer Instagram-Story stellte sich die 29-Jährige in einem Q&A den neugierigen Fragen ihrer Follower. Dabei interessierte es die Fans brennend, ob der Kindsvater die Geburt seines Sohnemannes miterleben konnte. "Also Leute, der Chris war bei der Entbindung nicht dabei. Er war im Krankenhaus, er durfte, als der Kleine auf die Welt kam, ihn auch direkt sehen. Aber an sich hat meine Mama Händchen gehalten", gab Eva ehrlich zu.

Auch sonst scheint sich das einstige Traumpaar nicht ausgesprochen zu haben. Wie die gebürtige Griechin außerdem erklärte, werde sie von ihrem Ex auch nicht im Alltag unterstützt. "Er hat uns bisher zwei Mal besucht für zwei Stündchen", berichtete die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Alleine sei sie zum Glück aber nicht mit dem Kleinen: Ihre Mutter, Tanten und Freunde stehen ihr bei.

Evris Eva und Chris, Dezember 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Baby, Juli 2021

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Mai 2021

