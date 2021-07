Claudelle Deckert (47) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein! Erst Ende Mai hatte die Unter uns-Darstellerin verkündet, dass ihr Partner Peter Olsson ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Danach machte das Paar äußerst schnell Nägel mit Köpfen und trat in der vergangenen Woche in Dänemark vor den Traualtar. Nachdem die zwei zunächst nur unter sich gefeiert und ihre ersten Stunden als Mann und Frau genossen haben, gab es jetzt eine weitere Traumhochzeit am Tegernsee. Claudelle schwärmt in den höchsten Tönen von ihrem Wedding Day.

"Könnt ihr erahnen, wie glücklich ich bin? Ich bin eine frischgebackene, superglückliche Ehefrau", schreibt die Blondine auf Instagram zu zwei Fotos von sich samt Brautstrauß. Nicht nur das strahlende Lächeln auf ihrem Gesicht macht klar, wie sehr die Düsseldorferin ihr Liebesglück genießt – auch die emotionalen Worte dazu bekräftigen diesen Eindruck: "Zuerst waren da diese unglaublich emotionalen Tage in Kopenhagen, dann Tegernsee. Tegernsee war ein Feuerwerk aus Liebe und Emotionen."

Bei der zweiten Zeremonie waren die 47-Jährige und ihr Mann aber nicht allein – offenbar gab es in Bayern eine traumhafte Party. Auch "Unter uns"-Kollege Benjamin Heinrich gehörte zu den Gästen. "Was für ein unsagbar schöner Tag das gestern war. Danke, dass wir dabei sein durften", kommentiert der Bambi-Darsteller den Netzbeitrag.

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert mit Peter Olsson

Instagram / claudelle.loves Schauspielerin Claudelle Deckert

Instagram / allaboutthebenjamins Benjamin Heinrich, "Unter uns"-Darsteller

