Claudelle Deckert (47) ist unter der Haube! Erst im vergangenen Jahr hatte die Unter uns-Darstellerin die Scheidung von ihrem Mann Oliver bekannt gegeben. Kurz darauf präsentierte die Schauspielerin jedoch schon einen neuen Mann an ihrer Seite. In Peter Olsson hat sie nun ihr ganz großes Glück gefunden und wollte offenbar auch keine Zeit verlieren: Erst vor einem Monat verkündete das Paar seine Verlobung. Für die Hochzeitsvorbereitungen haben die beiden offenbar nicht viel Zeit benötigt, denn: Claudelle und Peter haben sogar schon geheiratet!

Nach der Verlobung auf Mallorca folgte nun die Trauung, wie RTL berichtet. In Dänemark traten die 47-Jährige und der Manager vor den Traualtar. "Wir sind so glücklich. Nach all den Hürden, die uns die deutschen Behörden in den Weg gelegt haben, haben wir uns das Jawort gegeben in einer Stadt voller Freigeister und Liebe, Kopenhagen!", schwärmte die Blondine von diesem besonderen Tag. Ganz intim und harmonisch zu zweit haben die beiden ihre Liebe zelebriert. "Wir haben uns einander verdient", gab sich Claudelle überglücklich.

Bei der Hochzeit in Dänemark soll es jedoch nicht bleiben. Noch diesen Sommer wollen die TV-Bekanntheit und Peter ein weiteres Fest feiern. "Schon ganz bald sagen wir nochmal Ja im Dabeisein all unserer Liebsten und unter freiem Himmel", verriet die Seriendarstellerin und betonte, wie unglaublich dankbar sie sei.

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert mit Peter Olsson

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert und ihr Mann Peter Olsson

Getty Images Claudelle Deckert

