Wie lief das erste Kennenlernen von Maxime Herbord (26) und ihren Single-Männern eigentlich ab? In wenigen Tagen ist es endlich soweit: Ab dem 14. Juli startet die neue Bachelorette-Staffel. Ob unter den 20 Kandidaten auch der Mister Right für die brünette Schönheit dabei ist? Die Folgen sind jedenfalls schon im Kasten. Jetzt plauderte Maxime auch erstmals über das Aufeinandertreffen mit den Boys!

Bei der ersten Nacht der Rosen ist die Auswahl noch groß – wie hat es sich für Maxime angefühlt, als plötzlich alle Augen nur auf sie gerichtet waren? "Absolute Überforderung. Es war natürlich schön", verriet die Beauty gegenüber RTL. Dennoch habe sie sich auch Gedanken gemacht. "Man überlegt: Was kann ich sagen, wie stehe ich, wie gucke ich", gab die 26-Jährige offen zu. Letztendlich scheint aber doch alles glatt gelaufen zu sein.

Gab es vielleicht sogar einen Mann in der Runde, der Maxime auf Anhieb positiv in Erinnerung geblieben ist? "So ganz abstellen kann man das nicht, dass man sagt, der gefällt mir schon ziemlich gut", erklärte sie. Zwar wollte Maxime neutral an die Sache herangehen – aber "manchmal gibt es ja so diesen Funken von Anfang an", schwärmte sie.

