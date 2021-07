Anna Heiser (31) trotzt ihren Hatern! Erst vor rund einem halben Jahr erblickte das erste Kind der ehemaligen Bauer sucht Frau-Kandidatin das Licht der Welt. Zusammen mit ihrem Partner Gerald hieß sie Söhnchen Leon willkommen. Im Netz präsentierte die Neu-Mama kürzlich sogar ihren After-Baby-Body – und das oben ohne! Dabei betonte die Blondine, wie stolz Mütter auf die Leistung ihres Körpers sein können und rief zu mehr Selbstbewusstsein auf. Nun ging die TV-Bekanntheit sogar einen Schritt weiter: Anna wehrt sich gegen Bodyshaming und findet deutliche Worte.

Via Instagram teilte die 31-Jährige ein Foto ihres Körpers in Unterwäsche und machte dabei auf vermeintliche Makel aufmerksam. "Als ich ein junges Mädchen war, habe ich immer wieder gehört, dass meine Nase hässlich sei und meine Brüste sind ja viel zu klein", schrieb Anna. Anfang 20 habe sie deshalb stark an sich gezweifelt und sich nach Schönheitsoperationen gesehnt. "Ich habe damals nicht verstanden, dass nicht ich und mein Äußeres das Problem sind, sondern die Menschen, die diese Aussagen getroffen haben", erklärte die Influencerin.

Nach der Geburt ihres Sohnes sei es ihr sogar schwergefallen, in den Spiegel zu blicken. "Ich habe mich hässlich gefühlt. Der Druck der Gesellschaft nach 'dem perfekten After-Baby-Body' hat mich in den Wahnsinn getrieben", offenbarte die gebürtige Polin. Die Social-Media-Scheinwelt habe das noch befeuert. Ihr Mann und ihre Familie haben sie letztendlich jedoch darin bestärkt, sich selbst zu akzeptieren und wertzuschätzen. Abschließend appellierte sie an ihre Follower: "Liebe deinen Körper!"

Anna Heiser im Juli 2021

"Bauer sucht Frau"-Star Anna Heiser

Bauer Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn

