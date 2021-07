Die neue Das Supertalent-Jury sagt den Fans wohl so gar nicht zu. Vor wenigen Tagen verkündete RTL feierlich, dass der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski (36) nicht mehr nur im Sport-Bereich zu finden sein wird – sondern auch in der Jury der Talentsendung. Am Montag wurde nun bekannt gegeben, wer die beiden anderen Juroren neben ihm sein sollen: der Designer Michael Michalsky (54) und die Moderatorin Chantal Janzen. Doch laut einer Umfrage fällt dieses bunte Trio bei den Fans der Sendung durch...

Die Promiflash-Leser sind sich jedenfalls laut einer Umfrage ziemlich einig, dass das Trio keine gute Wahl der RTL-Produzenten ist. Ganze 85,2 % (Stand 5. Juli, 00:14 Uhr) finden keinen Gefallen an den gewählten Promis und hätten sich lieber andere Gesichter in der Sendung gewünscht. Lediglich 14,8 % sind der Meinung, dass die drei eine spannende Mischung ergeben und freuen sich auf die neuen Juroren.

Doch ob die Zuschauer die neue Jury nun mögen oder nicht: Die Promis freuen sich schon sehr auf ihre neue TV-Tätigkeit. "Es ist mir eine Ehre, in der Jury von 'Das Supertalent' 2021 Platz zu nehmen", erklärt Chantal Janzen beispielsweise auf Instagram. Und Michael Michalski hat sogar schon Juror-Erfahrung: 2016 saß er bereits in der Jury von Germany's next Topmodel, auch später erschien er dort noch als Gastjuror. Und wer weiß – vielleicht können die drei neuen Juroren die Zuschauer ja doch noch überzeugen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Lukas Podolski mit dem Geschäftsführer von RTL, Henning Tewes

Getty Images Moderatorin Chantal Janzen

Getty Images Michael Michalsky, Designer

