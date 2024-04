Doppeltes Babyglück: Francesca Farago bekommt Zwillinge!

Sie können sich doppelt freuen! Erst vor wenigen Tagen gaben Francesca Farago (30) und Jesse Sullivan (34) bekannt, ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs zu erwarten. Im Netz nehmen die "Too Hot to Handle"-Beauty und ihr Verlobter die Follower mit auf ihre Schwangerschaftsreise. So filmen die beiden auch die erste große Untersuchung, die dem Influencer-Paar Aufschluss darüber gibt, ob sie womöglich nicht nur ein Baby bekommen werden. "Heute werden wir herausfinden, wie viele Babys in meinem Bauch sind", erklärt Francesca ihren Followern in dem Clip. Als die 30-Jährige auf der Liege beim Ultraschall liegt, platzen sie und der 34-Jährige beinahe vor Aufregung. Das, was auf dem Bildschirm bereits von Laien zu erahnen ist, wird schließlich durch die untersuchende Ärztin bestätigt: "Ich sehe zwei!"

In diesem Moment fällt der Beauty die Kinnlade herunter: Francesca reagiert zugleich schockiert und freudig auf die Nachricht. Auch ihrem Verlobten Jesse fehlen die Worte. Das Einzige, was der TikTok-Star über die Lippen bekommt, ist ein: "Oh mein Gott". Und nicht nur die werdenden Eltern scheinen sich nun doppelt zu freuen: Auch die Follower in der Kommentarspalte sind völlig aus dem Häuschen. "Ich weine. Oh mein Gott! Was für ein Segen", kommentiert ein User unter dem Video. "Wir wussten es! Zwillinge! Herzlichen Glückwunsch", gratuliert ein anderer Fan zu dem doppelten Babyglück.

Dass das Paar jetzt Zwillinge erwartet, ist keine unerwartete Überraschung. In einem Interview mit E! hatten die Reality-TV-Bekanntheit und der TikTok-Star bereits Andeutungen gemacht, die darauf schließen lassen konnten. "Es könnten zwei Babys sein – wir sind uns noch nicht sicher", verriet die 30-Jährige dem Newsportal.

francescafarago Bilder von Francesca Farago und Jesse Sullivan

Getty Images Jesse Sullivan und Francesca Farago bei den iHeartRadio Music Awards

