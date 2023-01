Bald auch dabei? Das reizt Tommy Pedroni an "Finger weg!"

Diese Show hat es ihm wohl besonders angetan! Tommy Pedroni war schon in einigen Reality-Formaten zu sehen. Bei Ex on the Beach hatte er seine mittlerweile Ex Sandra Sicora (30) kennengelernt. Nach der gemeinsamen Teilnahme an Temptation Island V.I.P. beendeten sie ihre Beziehung jedoch. Jetzt ist der Franzose Single – und anscheinend auch offen für was Neues, denn er würde gerne bei der Datingshow "Finger weg!" mitmachen. Das reizt Tommy an der Netflix-Produktion!

Im Interview mit Promiflash stellte er zunächst klar, dass jeder Trash-TV-Teilnehmer es für die Gage und den Fame machen würde. Bei "Finger weg!" gibt es jedoch auch sogenannte Retreats, bei denen man versucht, seine Bindungsängste zu überwinden. "Wenn ich in so eine Show gehen würde, würde ich erst mal nur Spaß haben wollen. Aber dann, wenn ich merke, dass es mir helfen kann, jemanden kennenzulernen, mit der ich mein ganzes Leben lang zusammen sein kann, dann freue ich mich auch darauf", erklärte Tommy. Ihn reizen also auch die Workshops zur Persönlichkeitsentwicklung.

Dabei wisse der Hottie auch schon ganz genau, wo seine persönliche Baustelle liege: "Mein Problem ist, ich vertraue niemandem. Nach 'Temptation Island' jetzt noch weniger." Tommys Ex Sandra sei die erste Frau gewesen, die er geliebt habe. Die Kölnerin habe jedoch sein Vertrauen bei dem TV-Treuetest missbraucht, was ihn nachhaltig beschäftigt.

Tommy Pedroni im Januar 2023

Tommy Pedroni, "Temptation Island V.I.P."-Star

Tommy Pedroni im August 2021

