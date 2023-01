Starttermin für deutsche Version von "Finger weg!" steht!

Finger weg! kommt nach Deutschland – und zwar schon bald! Im Jahr 2020 war das Format unter dem Orignaltitel "Too Hot To Handle" auf Netflix erstmals zu sehen. Darin werden Singles unter dem Vorwand, einen wilden Party-Urlaub zu verbringen, auf eine Insel gelockt. Tatsächlich aber müssen sie dort Abstand zu ihren Mitbewohnern halten. Im Juni wurde bekannt, dass die US-Realityshow auch einen deutschen Ableger bekommen soll. Im Februar wird "Too Hot To Handle: Germany" sogar schon zu sehen sein!

Das gab Netflix jetzt offiziell bekannt. Ab dem 28. Februar wird die erste Staffel von "Too Hot To Handle: Germany" auf dem Streamingdienst starten. "Die heißesten deutschsprachigen Singles kommen im tropischen Paradies zusammen, um die exotischste und erotischste Zeit ihres Lebens zu verbringen", heißt es in der Kurzbeschreibung. Doch auch sie erleben eine böse Überraschung: "Küssen, Petting und Selbstbefriedigung strengstens verboten! Bei jedem Regelverstoß gibt’s Abzug von den 200.000 Euro Preisgeld."

Der deutsche Ableger ist nicht der einzige der Show. Auch eine brasilianische sowie eine lateinamerikanische Version sind bereits auf Netflix zu sehen. In den USA erfreut sich das Format großer Beliebtheit. Inzwischen ist schon die fünfte Staffel geplant.

Netflix Der Cast der zweiten "Finger weg!"-Staffel

Tom Dymond / Netflix Der Cast der zweiten Staffel von "Finger weg!" 2021

Netflix Der "Finger weg!"-Cast aus Staffel eins

