Bandelt Demi Sims mit "Love Island"-Bekanntheit Eve Gale an?

Es knistert gewaltig! Demi Sims ist seit ihrer Teilnahme bei The Only Way Is Essex ein gehypter Reality-TV-Star. Auch mit ihrem Dating-Leben macht die Influencerin immer wieder von sich sprechen: So war sie unter anderem in einer Beziehung mit der "Finger weg!"-Bekanntheit Francesca Farago (30). Die Fans spekulieren seit geraumer Zeit, ob zwischen Demi und der ehemaligen Love Island-Teilnehmerin Eve Gale etwas läuft. In einem gemeinsamen Interview mit New äußerten sich die beiden nun zu den Gerüchten. "Ich liebe sie so sehr", gesteht Eve.

Die beiden Reality-TV-Bekanntheiten bestätigten zwar nicht, in einer Beziehung zu sein, dennoch fanden sie nur liebe Worte füreinander. So verbringen sie gerne Zeit miteinander und genießen die "Quality Time" zu zweit. "Ich mag sie wirklich. Ich genieße ihre Gesellschaft und wir hatten ein paar Dates, aber nichts Ernstes. Ich spreche immer noch mit ihr, sie ist wirklich nett", erklärte Eve zuvor im Interview mit MailOnline.

Doch Eve ist nicht das einzige "Love Island"-Girl an dem Demi Gefallen findet: 2019 hatte sie eine heiße Sommerromanze mit Megan Barton Hanson (30). Etwas Ernstes hatte sich allerdings nicht zwischen den beiden Frauen entwickelt. Im vergangenen Jahr wurden sie jedoch wieder knutschend erwischt!

Instagram / demsims Demi Sims, Reality-TV-Star

Getty Images Megan Barton-Hanson, Reality-TV-Star

