"Finger weg!"-Beauty Imogen Ewan feiert ihre Babyparty!

Imogen Ewan genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Bekannt geworden ist die Brünette durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel der Netflix-Dating-Show Finger weg!. In der war sie als Neuling in die Villa gekommen und hatte die Beziehung eines Paares völlig auf den Kopf gestellt, sodass es sich sogar trennte. Mitte Dezember verkündete die Australierin dann überraschend, dass sie Mutter eines kleinen Mädchens werde. Jetzt schmiss Imogen eine Baby-Party!

Auf Instagram teilte Imogen nun Schnappschüsse von der Feierlichkeit. Auf denen zeigte sie ihrer Community in einem beigen sommerlichen Kleid aus Strick stolz, wie sehr ihr Bäuchlein in den vergangenen Wochen gewachsen ist. Zu den Fotos schrieb sie: "Gewöhnt euch daran, dass ich in den nächsten drei Monaten auf jedem Foto meinen Bauch zeige." Wer der Vater des Ungeborenen ist, hat die Beauty bislang nicht verraten. Fan-Kommentaren zufolge könnte es sich um einen Unternehmer namens Tremaine Fernandez handeln.

Kurze Zeit später veröffentlichte der Reality-TV-Star auf Instagram ein Reel, das scheinbar auch auf der Babyshower entstanden war. In dem streichelt die Influencerin liebevoll ihre runde Kugel, wirft ihre Haare nach hinten und posiert glücklich und zufrieden für die Kamera. Mit dem Satz: "Du warst eine Überraschung für uns beide, mein süßes kleines Mädchen, aber wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen", lässt die 24-Jährige ihre Fans bezüglich des Rätsels um den baldigen Vater erneut im Dunkeln.

Instagram / imogenewan Imogen Ewan im Dezember 2022

Instagram / imogenewan Imogen Ewan während der Erwartung ihres ersten Kindes

Instagram / imogenewan Imogen Ewan, Kandidatin der Dating-Show "Too Hot to Handle"

