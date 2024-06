"Finger weg!"-Stars Emily Miller und Cams Sohn ist geboren!

Emily Faye Miller und Cam Holmes haben eine besonders goldige Nachricht zu verkünden: Die Finger weg!-Stars durften ihr erstes gemeinsames Baby auf der Welt begrüßen! Das teilen die beiden jetzt auf Instagram mit. Mit einem zuckersüßen Foto ihres Neugeborenen lassen die frisch gebackenen Eltern ihre Fans an ihrem Glück teilhaben und verraten direkt den Namen ihres Schatzes. "Reggie Ruton Miller-Holmes. 20. Juni 2024", kommentiert die stolze Mama den Schnappschuss.

In der Kommentarspalte ihres Beitrages beglückwünschen einige Promis und Fans die Neu-Eltern. Carly Lawrence schreibt beispielsweise: "Glückwunsch! Ich liebe euch alle so sehr!" Außerdem schwärmt Taylor Lautners (32) Ehefrau Tay: "Ihr beide werdet einfach die allerbesten Eltern sein!" Auch Francesca Farago (30), die selbst Nachwuchs erwartet, ist total happy für Emily und Cam und jubelt:"Oh mein Gott! Ich kreische! Ich kann einfach nicht! Herzlichen Glückwunsch, Emily und Cam. Ich freue mich so unglaublich für euch beide!"

Die 30-Jährige und der Beau lernten sich während der Dreharbeiten der zweiten Staffel des Netflix-Hits kennen. Dass beide Nachwuchs erwarten, enthüllten die TV-Bekanntheiten im Januar dieses Jahres. "Baby-Miller-Holmes kommt im Juni 2024!", hieß es damals auf ihrem Social-Media-Profil. Zudem veröffentlichte das Paar den Ultraschall ihres zukünftigen Babys.

Anzeige Anzeige

Instagram / emilyfayemiller Reggie Ruston Miller-Holmes, Sohnemann von Emily Faye Miller und Cam Holmes

Anzeige Anzeige

Instagram / emilyfayemiller Emily Faye Millers Baby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Namen Reggie Ruton Miller-Holmes? Total süß! Das ist ein echt toller Name. Na ja. Mir gefällt der Name leider nicht so. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de