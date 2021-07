So gut ergänzen sich Sarah Engels (28) und ihr Mann Julian (28)! Das frisch verheiratete Paar sorgte in den vergangenen Monaten für lauter positive Schlagzeilen: Die beiden verkündeten kurz nach ihrer Traumhochzeit, dass sie ein gemeinsames Kind erwarten – und Sarahs Sohn Alessio (6) somit ein großer Bruder wird. Seither zeigten sie sich noch verliebter denn je im Netz und teilten ihre Freude stets mit allen Fans. So süß sprach die Sängerin jetzt wieder über ihren Ehemann.

Auf ihrem Instagram-Kanal betonte die Musikerin schon mehrfach, dass sie oftmals recht ungeduldig sei. Gegenüber Bild erklärte sie jetzt, dass sie sich mit ihrem Liebsten deswegen aber perfekt ergänze: "Er ist die Ruhe selbst. Ich bin häufig eher wie ein Flummi, der nervös durch die Gegend hüpft", schilderte Sarah. Sie ergänzte: "Da brauche ich manchmal einen Ruhepol. Julian holt mich dann oft runter."

Und nicht nur im Interview, auch in ihrer Instagram-Story schwärmte die baldige Zweifach-Mama kürzlich von ihrem Mann. Dieser überraschte sie nämlich mit einer neuen Inneneinrichtung. "Julian ist einfach der beste Mensch, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Ich bin einfach dankbar, dass ich ihn habe", himmelte sie ihn verliebt an.

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Juli 2021

Getty Images Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / julbue Julian Büscher und Sarah Lombardi auf den Malediven

