Damit hat Sarah Engels (28) wohl so gar nicht gerechnet! Bei der Sängerin überschlagen sich momentan die Ereignisse: Erst vor wenigen Wochen haben sie und ihr Mann Julian (28) sich das Jawort gegeben. Kurz darauf verkündeten sie, dass der erste gemeinsame Nachwuchs unterwegs ist. Und obwohl die werdende Zweifach-Mama schon im fünften Monat ist, stand sie bis vor Kurzem noch für einen Film in Berlin vor der Kamera. Zurück in Köln erwartete sie dann eine riesengroße Überraschung.

"Mein Mann hat das komplette Haus renoviert und komplett neu eingerichtet. Ich bin hier reingekommen und dachte nur: 'Wie hat er das gemacht?'", erzählte die einstige DSDS-Finalistin jetzt in ihrer Instagram-Story. Schließlich sei ihr Mann ihr während der Dreharbeiten in der Hauptstadt nicht von der Seite gewichen. Aber offenbar hat er im Hintergrund kleine Helferlein gehabt – und zwar Freunde und Familie. "Danke an sämtliche Leute, die hier mit angepackt und geholfen haben", schwärmte Sarah.

Julian hat mit der Renovierung offenbar voll und ganz den Geschmack seiner Frau getroffen. "Das Ergebnis – ich habe keine Worte", freute sie sich. Vor allem beim Anblick des Zimmers für ihre gemeinsame Tochter seien ihr die Tränen gekommen. "Julian ist einfach der beste Mensch, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Ich bin einfach dankbar, dass ich ihn habe", betonte sie.

Instagram / sarellax3 Zimmer für Sarah und Julian Engels' Tochter

Instagram / sarellax3 Sarah Engels in Berlin

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels

