Tom Barcal hat wieder Glück in der Liebe! Der Alles was zählt-Star verkündete 2019 ein trauriges Update: Nach über zwei Jahren wurde er von seiner Freundin Sarah verlassen. Dabei hatte das Paar geplant, im vergangenen Jahr vor den Traualtar zu treten. Doch der Schauspieler gab der Liebe nach diesem Rückschlag eine neue Chance und es funkte wieder: Er ist jetzt nicht nur glücklich mit seiner Partnerin Stefanie Black zusammen – sondern hielt nun auch um ihre Hand an!

Wie Promiflash von dem Management des Darstellers erfahren hat, überraschte Tom seine Auserwählte an Silvester mit dem Antrag – und sie hat Ja gesagt! Was das Ganze umso schöner macht: Auch Stefanie hatte vor, den TV-Darsteller zu fragen, ob er sie heiraten möchte. Die Sängerin hatte sich die Frage aller Fragen allerdings erst für Ende Januar vorgenommen – deswegen war Tom schneller gewesen!

Süße Pärchenfotos von ihrem besonderen Moment an Silvester liegen Promiflash ebenfalls vor. Noch auf den Knien steckte Tom der Musikerin den Verlobungsklunker an den Finger. Details über ihre kommende Hochzeit behält das Paar allerdings vorerst für sich.

Anzeige

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal, Musiker

Anzeige

Instagram / tombarcalofficial Tom Barcal, Schauspieler

Anzeige

Sonstige Stefanie Black und Tom Barcal an Silvester 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de