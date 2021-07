Die Alm ist knallhart! Diese Erfahrung macht gerade auch Benedetto Paterno. Der ehemalige Prince Charming-Kandidat ist in der zweiten Folge der Reality-TV-Show zu Ioannis Amanatidis (31), Magdalena Brzeska (43) und Co. dazugestoßen. Dort erwarteten den selbst ernannten Ii-Boy neben einem nicht wirklich herzlichen Empfang ein paar fiese Challenges und schwierige Lebensbedingungen. Im Promiflash-Interview gibt Benedetto offen zu: Er hat oft ans Aufgeben gedacht!

"Diese Momente kamen sehr oft, aber ich habe mich immer wieder selbst bestärkt und gepusht. Ich wollte mir selbst beweisen, dass ich so was das schaffen kann", plauderte der Influencer aus. Was hat ihm denn am meisten Sorgen gemacht? "Ich bin ein Beauty-Freak und eher das verwöhnte Stadtkind. Ich hatte einige Sorgen, wie es zum Beispiel mit der Hygiene abläuft und dem Toilettengang." Auch vor den Challenges hatte der "kleine Angsthase" großen Respekt.

Dennoch bereut Benedetto seine Alm-Teilnahme rückblickend nicht: "Auf keinen Fall. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, an diesem Format teilzunehmen. Es hat extrem viel Spaß gemacht und ich konnte meine Grenzen austesten", beteuert der Kölner. Überrascht es euch, dass er mit dem Gedanken gespielt hat, hinzuschmeißen? Stimmt ab!

© ProSieben/Benjamin Kis It-Boy Benedetto Paterno, "Die Alm"-Kandidat

ProSieben Benedetto Patterno und Ioannis Amanatidis in Folge zwei von "Die Alm"

© ProSieben/Benjamin Kis Benedetto Paterno bei "Die Alm"

