Auch nach ihrem Bergabenteuer fliegen bei Siria Campanozzi (21) und Benedetto Paterno noch die Fetzen. Die beiden Realitystars haben gerade erst bei Die Alm um den Sieg gekämpft. Dabei gerieten die Influencerin und der frühere Prince Charming-Kandidat heftig aneinander. Inzwischen ist die Show vorbei und zwischen den beiden Streithähnen ist Frieden eingekehrt, oder? Von wegen! Bei der Wiedersehensshow ging es zwischen Benedetto und Siria wieder hoch her.

In der Show Der Talk danach kamen alle Alm-Bewohner noch einmal zu Wort. Bei Benedetto und Siria wurde das Wiedersehen aber schnell zur Zickerei. "Von Siria war ich am meisten enttäuscht, weil wir uns am Anfang sehr gut verstanden haben", meinte der 27-Jährige über den Stress mit seinen TV-Mitbewohnern, von denen er sich unfair behandelt fühlt. Aber auch die Temptation Island-Beauty wollte noch einiges loswerden. Sie ist immer noch von Benedettos Verhalten auf der Alm genervt: "Es geht darum, dass Benedetto in meinen Augen einfach nur fake ist. Das ist auch der Grund, warum wir uns dann in die Haare gekriegt haben."

Bei einer Sache sind sich die beiden TV-Stars aber ausnahmsweise mal einig: Weiteren Kontakt wird es zwischen ihnen nicht mehr geben. "Jeder geht seiner Wege. Vielleicht ist es gut, wenn wir uns nicht mehr begegnen", fasste Siria die Situation zusammen.

Teilnehmer der "Die Alm"-Staffel 2021

Benedetto Paterno, Influencer

Siria Campanozzi, Realitystar

