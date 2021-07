Bei Die Alm herrscht keine perfekte Harmonie – das haben die zehn Promi-Kandidaten bereits in der Auftaktfolge bewiesen! Wir erinnern uns: Katharina Eisenblut hat der Streit mit ihren Mitbewohnern so heftig mitgenommen, dass sie ihren freiwilligen Ausstieg andeutete. Offenbar zeigen die prominenten Teilnehmer aber nicht nur dem DSDS-Sternchen die Krallen: Auch "Die Alm"-Neuzugang Benedetto Paterno wird nicht gerade nett empfangen!

Das plauderte der Ex-Prince Charming-Kandidat, der in der kommenden Folge dazustoßen wird, jetzt im Anschluss an die Dreharbeiten im Promiflash-Interview aus. "Ich hatte eigentlich mit einem eher herzlichen Empfang gerechnet, stattdessen war dieser relativ kühl", offenbarte Benedetto. Nach "anfänglichen Startschwierigkeiten" sei er aber gut in der Gruppe angekommen.

Doch wer genau hat ihm denn diese Startschwierigkeiten bereitet? "Mirja gab mir anfangs das Gefühl, dass ich nicht willkommen sei", betonte der Influencer. Mit der Ex von Sky du Mont (74) sei er nicht sonderlich gut klargekommen. Um Altlasten handelt es sich dabei aber nicht: Benedetto hat niemanden aus dem Cast vorab persönlich gekannt. "Aber durch die Medien", erklärte der It-Boy.

© ProSieben Benedetto Paterno bei "Die Alm"

ProSieben/Benjamin Kis Mirja du Mont bei "Die Alm"

Instagram / benedettopaterno Benedetto Paterno, Influencer

