Bachelor-Girl Stephie Stark (26) hat bereits vorab einige Rosenfavoriten! In der kommenden Woche startet die neue Staffel von Die Bachelorette auf RTL. Maxime Herbord (26) wird vor laufender Kamera ihren Mr. Right suchen. Wer das Herz der Kommunikationsdesignerin am Ende erobern kann, bleibt aber wohl noch etwas länger ein Geheimnis. Im Gespräch mit Promiflash hat Ex-Rosenlady Stephie aber schon verraten, dass sie ein paar Jungs ganz vorne sieht.

"Meine Favoriten in der diesjährigen Bachelorette-Staffel sind auf jeden Fall Tony, Dominik und Max. Die wirken wirklich sympathisch und ganz normal, so wie ich es mag", meinte die Drittplatzierte in Niko Grieserts (30) Bachelor-Staffel. Während sie die drei Jungs aber offenbar lieber selbst auf ihrer Datingliste hat, hat sie auch eine Vermutung, welcher Mann bei Maxime hoch im Kurs stehen könnte. "Dann denke ich, dass Dario Potenzial hat, dass er ein Favorit werden könnte", äußerte sie. Vor allem optisch könnte er ganz nach dem Geschmack der 26-Jährigen sein. "Ich bin gespannt, ob sie vielleicht ein kleines Dreamcouple werden", fuhr Stephie fort.

Die Blondine selbst ist derzeit nicht so richtig in Datingstimmung – immerhin hat sie total viel um die Ohren. Obwohl die Noch-Münchnerin gerade erst in eine andere Wohnung gezogen ist, plant sie bereits den nächsten Umzug: Stephie möchte sich einen Traum erfüllen und zukünftig in Köln wohnen. "Wenn es mit der Wohnungssuche jedoch weiterhin mehr schlecht als recht läuft, dann hoffe ich wenigstens, dass es noch in diesem Jahr klappt", beschwerte sie sich über den angespannten Wohnungsmarkt.

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Tony Lübke

Instagram / stephie_stark Stephie Stark in Köln

