Ist ein heißer Flirt der Grund für Sharon Stones (63) breites Lächeln? Das präsentierte die Hollywood-Schauspielerin erst kürzlich auf Social Media – und zwar im Bikini. Mit 63 Jahren hat die Leinwand-Beauty einen Body, der nicht nur Frauen ihres Alters wohl vor Neid erblassen lässt. Womöglich hält sie ja auch ihr angeblich neuer Lover fit. Denn Sharon soll seit Wochen mit einem 38 Jahre jüngeren Musiker flirten...

Wie Page Six berichtet, wurde die "Catwoman"-Darstellerin kürzlich mit Rapper RMR in Los Angeles erwischt. Sie seien zusammen in einem Club gewesen und hätten zu Hip-Hop-Musik getanzt. "Sie haben geknutscht und die Korken knallen lassen", plauderte ein Insider aus. Ob sich zwischen dem 25-Jährigen und dem Filmstar etwas Ernstes anbahnt, lässt sich noch nicht sagen. Die anonyme Quelle betonte lediglich: "Sharon hat auf jeden Fall einen heißen Sommer."

Dabei schob die dreifache Mama im vergangenen Jahr noch mächtig Datingfrust. Damals stellte sie klar, dass sie gar keine Lust mehr habe, Männer zu treffen. "Ich finde die Leute nicht aufrichtig und so etwas ist meine Zeit dann nicht wert", erklärte sie in der Drew Barrymore Show. Ob RMR sie nun eines Besseren belehrt? Was meint ihr: Läuft etwas zwischen den beiden? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / sharonstone Sharone Stone, Hollywoodstar

Anzeige

Instagram / whatrmr Rapper RMR

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de