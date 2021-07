Es war ein echter Paukenschlag! Diana Staehly (43) verkörperte bei GZSZ seit Anfang des Jahres die Rolle der Melanie Evers. Deren Mann Tobias (gespielt von Jan Kittmann) und seine Chefin (Ulrike Frank, 52) nähern sich enander an und es entwickelt sich eine gefährliche Dreiecksbeziehung – die für die Serienfigur Melanie am Ende tödlich ausging! Damit stand auch für die ehemalige Stromberg-Darstellerin ihr letzter Drehtag an: Ihr Kollege Jan verriet Promiflash, wie er den Abschied wahrgenommen hat.

"Ich finde es sehr schade, dass Diana nicht mehr dabei ist", berichtete der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash. Er habe sich sehr gefreut, mit ihr spielen zu dürfen, fügte er hinzu. Außerdem sei ihnen die Reihenfolge der Szenen beim Verabschieden in die Quere gekommen – denn die wurden chronologisch gedreht! "Somit war Diana schon fertig, als wir noch einen halben, sehr straff getakteten Drehtag vor uns hatten, da kam der Abschied dann leider viel zu kurz."

Überrascht sei er vom tragischen Ende der Figur allerdings nicht gewesen, schmunzelte Jan. Die Darsteller der Daily würden immer ein wenig eher erfahren, was auf ihre Rollen zukommt. "Aber als uns damals die Story gepitcht wurde, haben wir gebannt zugehört – es war spannend wie bei einem Krimi", erinnerte er sich zurück.

TVNOW/ Wolfgang Baumgartner Jan Kittmann, Schauspieler

Actionpress/ Wallocha, Stephan Diana Staehly bei der "Mein gebrauchter Mann"-Premiere 2015

TVNOW / Rolf Baumgartner Tobias (Jan Kittmann), Katrin (Ulrike Frank) und Melanie (Diana Staehly) bei GZSZ

