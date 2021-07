Riesenschreck für die Familie Wolf! Am Freitag schockierte Webstar Tobias Wolf seine Fans mit dieser Nachricht: Er hatte einen Unfall auf der Rennstrecke! Und es wird noch dramatischer: Als Tobias in Deutschland verunglückte, befanden sich seine Frau Maren Wolf (29) und sein Sohn Lyan gerade in Spanien! Wie geht es der kleinen Familie wohl nach diesem Unglück? Erst vor zwei Monaten hatten sich die YouTuber im Promiflash-Interview noch ganz entspannt in Bezug auf einen möglichen Crash gezeigt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de