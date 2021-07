So meistern sie ihre Beziehung! David Schumacher (19) ist mit schnellen Autos aufgewachsen. Dass der Sohn des ehemaligen Formel-1-Stars Ralf Schumacher (46) irgendwann selbst mal Rennfahrer wird, lag dabei gar nicht so fern. Seit 2017 sitzt er professionell hinterm Steuer. Auch seine Freundin Vivien Keszthelyi (20) ist Rennfahrerin. Doch wie beeinflusst das ihre Beziehung? In einem Interview spricht David offen über die gemeinsame Leidenschaft der beiden!

Seine Liebste steht noch ganz am Anfang ihrer Formel-Karriere, der 19-Jährige unterstützt sie aber total. "Ich probiere zumindest, Vivien so viel zu helfen, wie es geht. Auch jetzt am Wochenende bin ich bei ihrem Rennen. Und dazu ist es natürlich schön, wenn man dieselbe Leidenschaft teilt. Wir können uns immer über Motorsport unterhalten", erklärt er gegenüber RTL.

Auch wenn es mal für seine Freundin nicht so läuft wie geplant, ist David immer zur Stelle. Im Interview erklärt er, wie er Vivien dann wieder aufbaut: "Auf andere Gedanken bringen, gerade wenn es schlecht läuft. Wenn es gut läuft, freut sie sich mega. Fast sogar mehr als ich. Aber wenn es dann mal für mich schlecht läuft, da hilft sie mir wirklich weiter. Redet viel mit mir."

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher mit seinem Sohn David

Instagram / vivien_keszthelyi Vivien Keszthelyi, Rennfahrerin

Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und Vivien Keszthelyi

