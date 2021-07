Heute kommt es auf jede Hand an! Niko Griesert (30) und Michèle de Roos freuen sich schon lange auf ihre gemeinsame Traumwohnung. Heute ist es endlich so weit: Die beiden beziehen ihr Liebesnest in ihrer Heimatstadt Köln! Doch der Weg dorthin ist ganz schön mühsam. Denn nach einem Event in Berlin blieb nicht viel Zeit zum Packen. Zum Glück hat Nikos Papa Wolfgang tatkräftig mitgeholfen!

In seiner Instagram-Story gewährte Niko seinen Fans einen Einblick in den Umzugswagen: Darin steht sein Vater und zeigt mit einem erhobenen Daumen und einem Lächeln, dass offenbar gerade alles nach Plan läuft. "Tetrisprofi", pries der Bachelor die Packkünste seines Papas an. In einem weiteren Clip ist zu sehen, wie das Vater-Sohn-Gespann über die A1 in Richtung der Ausfahrt Köln-Nord düst.

Wie gut Niko die väterliche Hilfe gebrauchen kann, deutete er bereits beim got2b-Event im Promiflash-Interview an: "Es wird richtig stressig: Morgen fahre ich nach Osnabrück, [Michèle] nach Köln. Wir haben beide einen Tag zum Packen und dann treffen wir uns am Samstag!" Nach allem, was die Bilder zeigen, scheint dieser straffe Zeitplan jedoch gut aufgegangen zu sein.

Instagram / nikogriesert Niko Griesert und Michèle de Roos

Instagram / nikogriesert Niko Grieserts Papa Wolfgang im Umzugswagen

ActionPress Niko Griesert und Michèle de Roos beim got2b-Event

