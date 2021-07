Cathy Hummels' (33) Welpe hat sich offenbar schon gut eingelebt. Vor wenigen Tagen gab die Moderatorin bekannt, dass sie sich wieder einen kleinen Hund zugelegt hat. Dabei hatte sie erst im vergangenen Jahr ihren Vierbeiner abgegeben, da ihr Sohn Ludwig (3) an einer Allergie litt. Doch die scheint nun kein Thema mehr zu sein: Auf neuen Aufnahmen sind der Dreijährige und seine Mutter dem Welpen ganz nah.

Auf Instagram veröffentlichte die Kampf der Realitystars-Showmasterin eine Reihe von Bildern, die sie und Ludwig bei Streicheleinheiten mit der kleinen Fellnase zeigen. Der Hund namens Moon wurde offenbar gut in der Familie aufgenommen. "Ich liebe euch. Kinder und Tiere haben das reinste Herz. Danke, dass ich euch habe", schwärmte Cathy in der Bildunterschrift.

So sehr Cathy die Zeit mit Ludwig und Moon auch genießt – sie kann manchmal auch ziemlich anstrengend sein. In ihrer Instagram-Story erklärte die Frau von Fußballer Mats Hummels (32): "Ich bin überfordert. Also ich liebe meinen Jungen. Ich liebe auch Hunde, aber beide in Kombi, das hat es schon in sich." Dennoch seien beide zusammen zuckersüß.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Welpen

Instagram / cathyhummels Ludwig und Cathy Hummels mit Welpe Moon im Juli 2021

Instagram / cathyhummels Mats Hummels' Ehefrau Cathy mit ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig

