Cathy Hummels (33) darf sich über tierischen Nachwuchs freuen! Bereits im vergangenen Jahr hatten sich die Dirndl-Designerin, ihr Mann Mats Hummels und Sohnemann Ludwig (3) einen Hund ins Haus geholt. Nach kurzer Zeit musste Hundedame Coco die Familie dann aber wieder verlassen – der Grund: Söhnchen Ludwig hat offenbar eine Allergie entwickelt. Umso überraschender dürfte nun die neueste Meldung der Influencerin sein: Cathy hat sich einen Welpen zugelegt!

"Hi Moon, du bist ein so liebevolles und wunderschönes Hündchen", teilte Cathy ihrer Community via Instagram mit. Passend dazu teilte die Beauty bereits erste Schnappschüsse mit ihrem niedlichen Vierbeiner. "Danke, dass du zu uns gekommen bist", schwärmte die Beauty und scheint den Welpen schon jetzt in ihr Herz geschlossen zu haben. Für einige ihrer Follower dennoch merkwürdig, wie sich in den Kommentaren zeigt: "Hey, echt süß! Aber hattest du nicht mal erwähnt, dass dein Sohn eine Hundeallergie hat? Vielleicht täusche ich mich auch, aber bin der Meinung, dass da was war", schreibt beispielsweise eine Nutzerin.

Und damit war sie nicht die Einzige, die sich noch an Hündin Coco erinnern kann. "Der eine Hund wurde abgegeben wegen einer möglichen Allergie und jetzt gibt es einen Welpen. Muss man nicht verstehen", kommentierte ein weiterer User den Beitrag. Ob Ludwigs Allergie inzwischen vielleicht wieder abgeschwächt ist? Bisher hat Cathy jedenfalls noch nicht auf die Zweifel ihrer Fans reagiert.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Model

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Welpen

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de