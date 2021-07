In Tom Hanks (65) steckt nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern auch ein glücklich verheirateter Ehemann. Vor zwei Monaten feierten der Hollywoodstar und seine Frau Rita Wilson (64) ihren 33. Hochzeitstag. Zu diesem Meilenstein schwärmte die Schauspielerin bereits vom Vater ihrer beiden Söhne. Er sei nicht nur ihr Partner, sondern auch ihr allerbester Freund. Und auch jetzt teilte Rita wieder niedliche Zeilen. Öffentlich gratuliert sie Tom zum Geburtstag und fand dafür liebevolle Worte.

Am Freitag feierte Tom seinen 65. Geburtstag. Zu diesem Anlass teilte seine Gattin via Instagram ein Bild des "Forrest Gump"-Stars, das ihn vor einer Berglandschaft mit einem Mountainbike zeigt. "Er fährt in sein 65. Lebensjahr und das besser als je zuvor. Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens", schrieb die 64-Jährige zu dem Schnappschuss. Diesen Glückwünschen schlossen sich in den Kommentaren neben zahlreichen Fans auch Trudie Styler (67) und ihr Ehemann Sting (69) an.

Was genau sie so sehr an Tom liebt, verriet Rita im vergangenen Jahr bei The Kelly Clarkson Show. Neben seiner gesprächigen Art schätzt die Filmproduzentin vor allem den Humor des Oscarpreisträgers. "Ich liebe es. Er bringt mich die ganze Zeit zum Lachen", beteuerte die zweifache Mutter.

