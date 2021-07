Wie kommt Irina Schlauch bei ihren TV-Kollegen an? Die Rechtsanwältin ist als erste Princess Charming auf der Suche nach der großen Liebe. Während der vergangenen Folgen mauserten sich alle Teilnehmerinnen zu wahren Publikumslieblingen – vor allem Irina kann mit ihrer Art Zuschauer wie Single-Damen von sich überzeugen. Finden auch Prince Charming-Paar Nicolas Puschmann (30) und Lars Tönsfeuerborn (31) die Wahl des Produktionsteams treffend?

"Ich finde, Irina ist die perfekte Besetzung für die erste Princess Charming weltweit", betont Nicolas im Gespräch mit Promiflash beim got2b-Make-up-Launch-Event. Und sein Freund pflichtet ihm bei: "Sie hat's drauf, sie weiß, wie sie es machen muss, und sie kommt auch einfach authentisch rüber, und das ist so wichtig. Nicolas war auch authentisch". Dass Irina schon mit mehreren Kandidatinnen auf Tuchfühlung gegangen ist, finden sie gut: "Irina hat es genauso gemacht wie ich. Man muss einfach ein bisschen knutschen", erklärt der ehemalige Let's Dance-Kandidat Nicolas.

Doch haben die zwei auch eine Vermutung, wer am Ende Irinas Herz erobern könnte? "Ich bin überfragt, es ist noch so offen", will sich Lars nicht festlegen – während sein Freund mit einem Grinsen offenbart: "Vielleicht wissen wir es ja auch, deswegen können wir nichts sagen – vielleicht auch nicht."

TVNOW Irina Schlauch und Bine bei "Princess Charming"

Instagram / irina.schlauch Irina Schlauch und Nicolas Puschmann

TVNOW Kati, Wiki, Gea, Princess Irina, Bine und Elsa bei "Princess Charming"

