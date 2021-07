Mit diesem süßen Merkmal hatte Georgina Fleur (31) bei ihrem Baby zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht gerechnet! Die Reality-TV-Queen ist derzeit mit ihrem ersten Kind schwanger und kündigte vor wenigen Tagen an: Sie will in Kürze endlich verraten, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwartet. Doch noch bevor sie das Babygeschlecht ausplaudert, gibt sie jetzt ein ganz anderes Detail zu ihrem Kind preis...

"Wisst ihr, was ich heute erfahren habe? Dass mein Baby schon Haare hat. Ey das ist so krass, mein Baby hat einfach schon Haare!", freut sich die werdende Mutter jetzt in einer Instagram-Story und kann es gleichzeitig kaum fassen. Sie hoffe, dass ihr Kind nicht nur genauso schöne, sondern auch genauso rote Haare wie sie selbst bekommt.

Doch wie hat Georgina eigentlich herausgefunden, dass ihr Baby schon eine Mähne auf dem Kopf trägt? Sie habe plötzlich starkes Sodbrennen gehabt! "Man sagt, wenn man als Schwangere Sodbrennen hat, dass das Kind schon Haare hat und ich habe das schon seit zwei Wochen. Und ich habe mich gewundert, weil ich habe früher zehn Flaschen Champagner am Abend getrunken und hatte kein Sodbrennen", erzählt sie.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juli 2021

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2021

