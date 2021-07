Georgina Fleur (31) ist aktuell im absoluten Babyfieber. In wenigen Wochen wird sie zum ersten Mal Mutter und nimmt ihre Fans auf diese aufregende Schwangerschaftsreise mit. Während sie zu Beginn noch ein großes Geheimnis um ihre anderen Umstände gemacht hatte, gibt sie ihren Fans mittlerweile einige Details preis. Doch mit einer Information hält sie sich bisher zurück: dem Babygeschlecht. Das wird aber bald kein Geheimnis mehr sein: Georgina will in wenigen Tagen das Geschlecht ihres Kindes verraten!

Endlich lüftet sie ihren Fans gegenüber auch dieses wohlgehütete Geheimnis! Via Instagram verrät die 31-Jährige, dass sich ihre Supporter in den kommenden Tagen auf etwas gefasst machen können: "Ich bin so aufgeregt. Am 16. Juli ist es endlich so weit: Meine Gender-Reveal-Party wird um 22 Uhr im The Pointe Palm in Dubai stattfinden", schreibt die Beauty im Netz. Tatsächlich sind sich ihre Fans noch nicht ganz sicher, ob die Beauty einen Sohn oder eine Tochter bekommen wird...

"Es wird ein Junge. Du hast dich leider verplappert", "Ich denke es wird ein Junge" oder "Ich tippe auf einen Boy", kommentieren unter anderem drei Follower. Andere User hingegen wollen an der Bauchform der Reality-Beauty das Geschlecht erkennen. "Ich glaube, so wie der Bauch aussieht, dass es ein Mädchen ist" und "Mädchen! Mein Bauch sah bei meiner Tochter ähnlich aus und bei meinem Sohn ganz anders", lauten zwei Fan-Kommentare.

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv TV-Sternchen Georgina Fleur

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im Juni 2021

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de